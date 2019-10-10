KSK dolugizgin

Ufuk Sarıca’nın geri dönüşüyle havaya giren ve ligde iki de ik iyapan Kaf-Kaf, Eurocup’ta da İsveç ekibini yenerek Gruplara kaldı. Yeşil-kırmızılılar da Triche 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu

FIBA Europ Cup ön eleme rövanş maçında İsveç ekibi Boras Basket'i taraftarı önünde konuk eden Pınar Karşıyaka mücadeleyi 20 sayı farkla 78-58 yendi. Gruplara kaldı. Pınar Karşıyaka deplasman da 77-70 mağlup ettiği Boras Basket karşısında maça hızlı bir başlangıç yaptı. Yeşil-kırmızılar yaptığı iyi savunma ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreği 23-10 önde geçti. İkinci yarıda konuk ekip dış şutlarda bulduğu sayılarla maça ortak olmaya çalıştı. Pınar Karşıyaka, Fransız oyuncusu M'Baye'nin bulduğu sayılarla rakibiyle farkın açılmasına engel oldu. Ev sahibi ekip soyunma odasına 42-24 önde gitti.



ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU



Mücadelenin üçüncü çeyreğinde Boras Bakset hızlı hücumlar ve pota altından sayı üretmeye çalışsa da Pınar Karşıyaka rakibinin ortak olmasına izin vermedi. Yeşil-kırmızılılar dördüncü periyoda 9 sayı farkla 55-46 önde girmeyi başardı. Pınar Karşıyaka mücadelenin son bölümünde de oyunda üstünlüğünü sürdürdü. Rakibine hiçbir zaman yaklaşma fırsatına vermeyen yeşil-kırmızılılar maçtan 78-58 üstün ayrıldı ve adını gruplara yazdırdı.



GRUPLAR BELLİ OLDU



FIBA Europe Cup'ta ön eleme maçında iki maçta da Baros Basket'i yenerek adını gruplara yazdıran Pınar Karşıyaka E Grubu'nda mücadele edecek. Yeşilkırmızılı gruptaki rakipleri Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen oldu. Pınar Karşıyaka dün Avrupa macerasında 209. maçına çıktı. Daha önce Avrupa kupalarında geride bıraktığı 208 karşılaşmada yeşil-kırmızılılar 106 galibiyet, 100 mağlubiyet ve 2 beraberlik parkeden ayrıldı.



TARAFTARDAN TAM DESTEK



Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde iki de iki yaparak sezona iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka'yı Avrupa kupası maçında taraftarı yalnız bırakmadı. Hafta içi oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Salonu tamamı dolarken karşılaşma boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Solun'unda yerine alan Karşıyakalılar büyük bir coşkuyla takımlarını destek verdi. Dün lig maçında 2-0'lık skorla Kemer 2003'ü yenen futbol takıma ile haftasonu ligi başlayacak voleybol takımada maçı tribünden izledi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'da karşılaşmaya gelerek destek oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ