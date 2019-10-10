  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Şampiyon Eczacıbaşı

Şampiyon Eczacıbaşı

Şampiyon Eczacıbaşı
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Voleybolda ’nı, VakıfBank’ı İzmir Atatürk Salon’unda oynanan mücadelede yenen Eczacıbaşı kazandı

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 16-8 önde girdi. Teknik molanın ardından iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 kazanarak, 1-0 öne geçti. İkinci sette iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, rakibinin öne geçmesine izin vermeden teknik molaya 16-9 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Vakıf- Bank, üçüncü sete iyi başlayıp rakibine 16-11 üstünlük sağladı. İyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 27-25 yenerek skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette de iyi oyununu sürdüren Vakıf- Bank, rakibini 25-20 yenerek durumu 2-2'ye getirdi ve beraberliği sağladı. Tie-break setinde toparlanıp iyi bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 15-11 kazanıp skoru 3-2'ye getirerek kupanın sahibi oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Eczacıbaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN