Altay’da Leandrinho kayıp

Siyah-beyazlıların sezon başında büyük umutlarla renklerine kattığı Brezilyalı hücum oyuncusu ilk 11’e girmeyi başaramadı

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Altay'da gelecek hafta oynayacağı Altınordu maçının hazırlıkları sürüyor. Bursa galibiyeti sonrası puanını 12'ye çıkartan ve ilk 6 arasında yer bulan İzmir ekibinde gözler Leandrinho'ya çevrildi. Ümraniye'den büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı kulübeye mahkum kaldı. Golcü futbolcu henüz ligde ilk 11'de forma giyemedi. Takıma geç katılan Leandrinho sonradan oyuna dahil olduğu 6 karşılaşmada 245 dakika süre aldı. Tecrübeli hücum oyuncusu rakip fileleri sarsma başarısını gösteremedi. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktığı Mardin BŞB mücadelesinde ise 1 gol atma başarısını gösterdi. TFF 1. Lig'de statü gereği ilk 11'de 5 yabancı oynat kuralı bulunduğu için Leandrinho sahada bulunun yabancı arkadaşlarından daha iyi bir performans gösteremediği için kulübeye mahkum kaldı. Altay'da ilk 11'de başlayan Tatos, Anton Putsila, Kappel ve Marco Paixao toplam 10 gole imza attı. Ön libero Tavares ise çalışkanlığıyla ikinci hafta kaptığı formayı bir daha bırakmadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ