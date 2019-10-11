Kalbimiz sizinle

A Milli Takım EURO 2020 elemelerinde bugün Arnavutluk ile kritik bir maça çıkacak. Ülker Stadı'ndaki maç 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Rumen Ovidiu Hategan yönetecek

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bugün çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Grupta zirvede yer alan ay-yıldızlı ekibimiz 7. maçında sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



LİDER DURUMDAYIZ



Bu zorlu müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekibimiz, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Bizimle aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 4. sırada yer alan Arnavutluk 9 puana sahip.



PAZARTESİ FRANSA



Ekibimiz galip gelirse Fransa'da İzlanda'dan puan çıkartırsa finaller için iyice rahatlayacağız. Aynı saatte başlayacak İzlanda-Fransa dışında Andorra- Moldova maçları da oynanacak. Millilerimiz bu maçın ardından pazartesi günü de Fransa'ya konuk olacak.



GÜNEŞ'İN 59. MİLLİ SINAVI



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 58 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in öğrencileri 30 kez galibiyet sevinci yaşarken, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalede 53 gol gördü.



TRİBÜNLER ŞOVA HAZIR



Millilerin bugün Ülker Stadı'ndaki randevusunda tribünler dolup taşacak. Ay-yıldızlı taraftarların bayrak şovla takımımıza tam destek vermesi beklenirken iç saha avantajımızı kullanmaya çalışacağız. Milli Takım grubunda evinde oynadığı karşılaşmalarda 3'te 3 yaparken kalesinde gol görmedi. Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 yenen ekibimiz Andorra'yı ise 1-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başarmıştı.



1796 GÜN SONRA KADIKÖY'DE



Milli Takım bin 796 gün sonra Arnavutluk maçıyla Şükrü Saracoğlu Ülker Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Milliler, bu statta 16 karşılaşmada 8 kez galip ayrılırken, 5 kez de sahadan üzgün ayrıldı. Milli Takım 3 maçta ise rakipleri ile berabere kaldı. Bu maçlarda 25 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 20 gol gördü. A Milliler, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki son resmi müsabakasını ise 10 Ekim 2014 günü 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya ile oynadı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu stattaki son maç ise Brezilya'ya karşı oynandı. Milliler, 12 Kasım 2014 tarihinde hazırlık maçında karşılaştığı Brezilya'ya 4-0 yenildi



ARNAVUTLUK İLE 12. KEZ OYNAYACAĞIZ



Milli Takım, Arnavutluk ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı. 7'si resmi, 4'ü özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 5 kez mağlup etti. 4 kez Arnavutluk'a mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu'nun ilk maçında 22 Mart'ta oynanan müsabakayı Türkiye 2-0'lık skorla kazanmıştı. Milliler, 96 yıllık tarihinde 303'ü resmi, 271'i özel 574 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 219 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 759 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olmadı.