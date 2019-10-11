Kara Kartal'da büyük yarış

Beşiktaş’ta 20 Ekim’deki genel kurul öncesi Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay başkanlığa soyundu

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın görevine devam etmeyeceğini ardından gözler Olağanüstü Genel Kurul'a çevrilirken, adaylığın son gününde hareketli saatler yaşandı. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Fikret Orman'ın yer almayacağı yarış için dün Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi adaylık başvurusu yaptı.



KIYASIYA MÜCADELE



Mevcut yönetimde ikinci başkanlık görevini yürüten Adalı ve daha önceki yönetimde yer alan Çebi dışında Hürser Tekinoktay adaylık başvurusunu avukatı Aker Çıtak aracılığı ile divan kuruluna iletirken, İsmail Ünal da başkanlığa soyundu. Beşiktaş kulübünün 13 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurulunda çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 20 Ekim'e ertelenecek.



DORUKHAN MÜJDESİ



Alanya maçında dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'den müjdeli haber geldi. Dizinde kıkırdak kopması meydana gelen futbolcunun ağır operasyona rağmen durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dorukhan'ın, ilk belirlemelerin aksine 5 değil 3 ayda takıma dönebileceği bildirildi. Bu gelişmenin ardından her şey beklendiği gibi giderse Dorukhan'ın, Şubat ayında takıma geri dönmesi planlanıyor.