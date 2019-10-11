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Savunma sil baştan

Savunma sil baştan
Giriş Tarihi: 11.10.2019

TFF 1. Lig'de 7 puanla 14. basamakta bulunan Teknik Direktörü Cenk Laleci’nin, önünde savunma hattındaki büyük rotasyonu başarılı oldu

TFF 1. Lig'de 7 puanla 14. basamakta bulunan Ekol Göz Menemenspor'da gelecek hafta konuk edeceği Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci 1-0 kazandıkları Adana Demirspor deplasmanında savunma hattını baştan aşağı değiştirdi

YABANCILAR YEDEK KALDI

İki yabancı stoperinden Trtovac'ı sakatlığı yüzünden kadroya almayan, Fransız Diakite'yi kızağa çeken Laleci onların yerine savunmanın göbeğinde Ercan Coşkun ve Ali Keten'e şans verdi. Genç savunmacılar, Adana deplasmanında rakiplerine gol izni vermedi. Sağ bekte Semih'in sakatlanmasının ardından ilk olarak Mehmet Boztepe forma giydi. Ardından şans bulan Canberk Aydın bunu iyi kullandı ve formayı kaptı. Laleci'nin yaptığı bu rotasyondan sonra İzmir ekibinin savunma hattı kurmaylardan tam not aldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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