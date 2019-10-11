Yenersek bitiririz

Efsane hoca Mustafa Denizli, Türkiye - Arnavutluk maçını ve Süper Lig'i Yeni Asır'a değerlendirdi. Mustafa Denizli, "Arnavutluk'u mağlup edersek ve Fransa'nın da İzlanda'yı yeneceğini varsayarsak bu gruptan çıkmayı garantileriz. Fransa ile zirve için çekişiriz. Küçümsenmeyecek çetin bir rakip. Milli maçları İstanbul'da oynamak bence hata. Hangi takımın stadı ise o kulübün taraftarı daha kalabalık geliyor ve rakip takımın futbolcusunu eleştiriyor. Dilerim ki 90 dakika tam destek olur." ifadelerini kullandı

Herkes A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı kritik maçlara odaklanırken efsane teknik direktör Mustafa Denizli'ye gruptaki şansımızı sorduk.