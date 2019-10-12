İzmir'e filede yıldız yağacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Ci Group 5. TSYD İzmir Erkekler Voleybol Turnuvası' 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Ci Group 5. TSYD İzmir Erkekler Voleybol Turnuvası' 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Efeler Ligi'nde mücadele eden 4 takımın ter dökeceği Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'ndaki turnuvada Arkas, G.Saray, Bursa BŞB ve İstanbul BŞB yer alacak. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yönetime geldiklerinden bu yana ciddi faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Her şeye rağmen futbol ve voleybol turnuvalarımızı sürdürerek geleneksel hale getirdik. Turnuvamız voleybol camiasının da benimsediği bir organizasyon oldu. Sağ olsun geçen yıl olduğu gibi Cihan Aktaş, bu yıl da hiç düşünmeden sponsorluk teklifimizi kabul etti. İzmir sporuna ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu turnuva İzmir'in bir markası oldu" diye konuştu.



PROGRAM AÇIKLANDI



17 Ekim'de başlayacak turnuvanın programı şöyle: 17 Ekim Perşembe: 14.00 Galatasaray-Bursa BŞB, 16.00 Arkasspor-İstanbul BŞB. 18 Ekim Cuma: 14.00 İstanbul BŞBGalatasaray, 16.00 Bursa BŞB-Arkasspor. 19 Ekim Cumartesi: 13.00 Arkasspor- Galatasaray, 15.00 Bursa BŞB-İstanbul BŞB.