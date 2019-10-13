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Yomra önünde

Ci Group Buca Yomra önünde
Giriş Tarihi: 13.10.2019

3. Lig 1. Grup'ta son olarak evinde Çatalcaspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan , bugün deplasmanda Yomraspor'un karşısına çıkacak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son olarak evinde Çatalcaspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Ci Group Buca, bugün deplasmanda Yomraspor'un karşısına çıkacak. Yomra İlçe Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmada Süleyman Bahadır görev alacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı defans oyuncusu Erhan Kurt maçta forma giyemeyecek. Oynadığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi alan sadece Manisaspor'u deplasmanda dize getiren İzmir ekibinde teknik direktör Nihat Balan, deplasmandan 3 puanla döneceklerini söyledi.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

İyi bir takım olduklarını, ancak geride kalan son 4 karşılaşmada istikrarsız bir görüntü çizdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam Nihat Balan, "Zirve yarışından kopmamak için deplasmandaki maçı kazanmak zorundayız. Futbolcularım bunun bilincinde. Rakibimizi iyi analiz ettik. Disiplinli ve coşkulu oynamak istiyoruz. Alın terimizin karşılığını mutlaka alacağız. Bizim bir hedefimiz var. Sezon sonunda da onu da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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