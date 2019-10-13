Göz-Göz atağa kalktı

Hücum hattına takviye için görüşmelere başlayan sarı kırmızılı yönetim, ABD’de Vancouver forması giyen Anthony Blondell ile kadroyu güçlendirecek

Süper Lig'de milli araya 9 puanla giren Göztepe'de, ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Eren Derdiyok'tan beklediği verimi alamayınca hücum hattına transfer yapmak için kolları sıvadı. Göz Göz aradığı golcüyü ise Amerika'da buldu. Şili Premier Lig ekibi Huachipato'da kiralık olarak forma giyen ve kulübü Vancouver Whitecaps'a geri dönen Venezuelalı golcü Anthony Blondell sarı-kırmızılı ekibin radarına girdi. 25 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başlayan başkan Mehmet Sepil, oyuncudan olumlu yanıt alınca Vancouver ekibinin kurmaylarıyla pazarlıklara başladı.



BONSERVİS 1.4 MİLYON EURO



Amerika ekibi Vancouver, golcü oyuncusu Blondell için Göztepe'den ilk etapta 1 milyon 400 bin Euro bonservis talep etti. Ancak bu rakamı fazla bulan Başkan Sepil ise pazarlıklarla bu rakamı aşağıya çekmek için çaba harcıyor. Teknik direktör Tamer Tuna da henüz genç olması nedeniyle 25 yaşındaki futbolcunun alınması için olumlu rapor verdi. Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.



4 FARKLI EKİPTE FORMA GİYDİ



Göztepe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü yeni golcü adayı Venezuellalı Anthony Blondell, kariyeri boyunca 4 farklı ekipte oynadı. 25 yaşındaki futbolcu ülkesi Venezuela'da Monagas ve Zamore, Şili'de Huachipato ve ABD Major League'de Vancouver Whitecaps ekiplerinde top koşturdu.



CAMERON JEROME FORMAYI KAPTI



Göztepe'de, Cameron Jerome'un performansı teknik ekibi umutlandırdı. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden yaz kampında takımdan ayrı kalan ve ilk 4 haftada forma giyemeyen İngiliz golcü, mevkidaşı Eren Derdiyok'u kulübeye hapsetti. İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu gol atamasa da gösterdiği performansla beğeni topladı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın toplam 254 dakika sahada kalan Jerome'a bundan son raki haftalarda da 11'de şans vereceği ifade edildi.



SUSKUN GOLCÜ EREN DERDİYOK



Göztepe'nin büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer ettiği Eren Derdiyok, sarıkırmızılı ekipte tam bir hayal kırıklığı yarattı. Ligde 4 maçtan 3'üne 11'de başlayan Eren kayıplarda. Kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim gibi kulüplerde forma giyerek 2014'te Süper Lig'de Kasımpaşa'ya, ardından 2016'da Galatasaray'a gelen 31 yaşındaki golcü, yeni bir başlangıç hedefiyle geldiği Göztepe'de de umduğunu bulamadı. Çaykur Rize deplasmanında 30 dakika oynayıp Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor karşılaşmalarında oyuna bile giremeyen Eren, Göztepe formasıyla tek golünü Türkiye Kupası'nda 3. Lig temsilcisi Yozgatspor'a attı.



EFSANE KAPTANIN TOPRAĞI YENİ STATTA



Göztepe'de, yapımı süren kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne adını veren, "Koca Kaptan" lakaplı eski takım kaptanı Gürsel Aksel'in kabrinden alınan toprak, stadyum zeminine serpildi. Gerçekleşen etkinlikte efsane takımın oyunucuları, başkanvekili Talat Papatya, teknik direktör Tamer Tuna ve kulüp yöneticileri yer aldı. Gürsel Aksel'in kabri başında gerçekleşen anma töreni ile başlayan etkinlik, stadyuma yapılan ziyaret ve toprak dökümü ile sona erdi.



GÖZTEPE, MENEMEN'İ İKİNCİ YARIDA YIKTI



Milli ara sebebiyle Spor Lig'in tatil olduğu haftada Göztepe, hazırlık maçında Ekol Göz Menemenspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleye Göztepe hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Göz Göz'ün suskun golcüsü Eren Derdiyok sahne aldı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından sarı-lacivertliler mücadeleye ağırlığını koydu ve Ali karşılaşmaya denge getirdi: 1-1. 42. dakikada bu kez Sikiru fileleri gördü ve takımını öne geçirdi: 1-2. İlk yarısında Göztepe'nin kazandığı penaltı atışını Deniz Kadah gole çeviremezken maçın bu bölümü Ekol Göz Menemenspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda her iki teknik direktör de takımlarını değiştirdi ve farklı kadrolarla mücadele etti. Maçın 75. dakikasında Göztepe bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına bu kez Eren geçti ve eşitliği sağladı: 2-2. Göztepe bu golle rakip kalede daha etkili oldu ve son dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

BURAK HAKERLER