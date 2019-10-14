Bodrumspor Elazığ’a patladı

Yeşil-beyazlılar, geriye düştüğü maçta Elazığspor’u gole boğdu

2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon bir türlü istikrarı yakalayamayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Birevim Elazığspor'u farklı geçti, iç sahadaki ilk galibiyetini aldı: 5-1. Elazığ, 34. dakikada penaltı kazandı. Atışı kullanan Kadir Bekmezci konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 45+2. dakikada Sergen skora denge getirdi: 1-1. 45+3. dakikada sahneye yine Sergen çıktı, Bodrum 2-1 öne geçti. 47'de Celal'in golü ev sahibini rahatlattı: 3-1. 84'te Medeni sert vurdu: 4-1. 87'de perdeyi Şaban kapattı, Bodrumspor 5-1 kazandı, puanını 9'a çıkardı.

ADEM ÜLKER