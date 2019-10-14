Kartal’da Elneny sevinci

Son üç maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Mısırlı orta saha Ankaragücü maçında sahada

Spor Toto Süper Lig'de sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Mısırlı oyuncu Elneny sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Gazişehir karşısında gördüğü kırmızı kartla 3 maç ceza alan ve Başakşehir, Trabzon ve Alanyaspor randevularında forma giyemeyen Mısırlı 27 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü ile oynanacak maçta onbirde sahaya çıkacak. Elneny'nin forma giymediği dönemde 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 5 puan kaybeden siyahbeyazlıların orta sahası Mısırlı oyuncunun takıma monte edilmesiyle güç kazanacak. Ligde 1 maçta forma giyen Elneny, Ankaragücü maçına çok iyi hazırlandığını belirterek taraftarlara başarı sözü verdi.

KONGRE TELAŞI

BEŞİKTAŞ, 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula 4 adayla gidecek. Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'ın aday olduğu kongre öncesinde adaylar da çalışmalarına başladı. Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi, özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla projelerini ve nasıl bir çalışma içinde olacaklarını açıklarken, Serdal Adalı ise sahaya indi. Dün basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen ve projelerini anlatan Adalı, ardından Beşiktaş Çarşı'ya giderek burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.