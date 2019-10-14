Mehmet Özdilek, Denizlispor'la ilk idmanına çıktı

Süper Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Mehmet Özdilek ilk idmanına çıktı. Sabah antrenmanında önce oyuncularıyla tanışan Özdilek, ardından takımla toplantı yaptı. Futbolcularına uyarılarda bulunup takımı motive eden Özdilek'in oldukça neşeli olduğu gözlendi. Düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç ile sona erdi.

DHA