Kader böyle istedi

Göztepe’nin son üç maçta yaşadığı muhteşem çıkışta pay sahibi olan Stefano Napoleoni, Marcio Mossoro ve Soner Aydoğdu eski takımlarına karşı oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü İstanbul'da Başakşehir'e konuk olacak olan Göztepe, farklı duygularla sahaya çıkacak. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göz-Göz'ün, 2016- 2017 sezonunda Türkiye'nin devler arenasına çıktığı kadroyu kuran teknik direktör Okan Buruk, Medipol Başakşehir yedek kulübesinde eski takımına rakip olacak.



TANIDIK RAKİPLER



Sarı-kırmızılı ekipte taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan genç teknik adam Buruk ile Göztepe'yi kader yine karşı karşıya getirecek. Ayrıca İzmir ekibinin ligdeki ilk yılında sezonu 6. bitirmesinde payı olan Senegalli golcü Demba Ba da Başakşehir için sahada olacak. Göztepe'nin transferin son döneminde kadrosuna Başakşehir'den kattığı 3 yıldız için de maçın anlamı çok farklı olacak. Sarı-kırmızılı ekibe kiralık olarak gelen Soner Aydoğdu ve bonservisi ile alınan Stefano Napoleoni ve Marcio Mossoro da bu hafta Göztepe formasıyla ilk kez eski takımlarına rakip olacak.



GÖZ-GÖZ'E BÜYÜK KATKI SAĞLADILAR



Göztepe'nin Başakşehir'den transfer ettiği Soner Aydoğdu, Mossoro ve Napoleoni, Göztepe'ye büyük bir katkı sağladı. Sarı-kırmızılı ekipte onbirin değişmez ismi olan yıldızlardan Soner, 4 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilerken, Napoleoni ise 2 gollük bir katkı yaptı. Orta alana dinamizm kazandıran Mossoro ise 1 asist yaparak başarısını taçlandırdı.



SARI-KIRMIZILILAR ZİNCİRİ KIRACAK



Göztepe, Başakşehir karşısında İstanbul kabusunu yine kırmak istiyor. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göz-Göz, İstanbul'da bu süreçte 11 karşılaşma oynarken bunlardan sadece birini kazandı. Geçen sezon yine Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluktan eden Göz-Göz, kurtuluş meşalesini de yakmıştı. Sarı-kırmızılılar üç yılda toplam 30 puan kaybettiği İstanbul'da Başakşehir önünde yine gülmek istiyor.



GÖKTUĞ KALEDE



Göztepe'de Başakşehir ile oynanacak maç öncesi kadroda sakat oyuncu bulunmazken, Beto'nun cezası nedeniyle eldivenleri yine Göktuğ giyecek. Gazişehir maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Beto'nun cezası devam ederken altyapıdan yetişen Göktuğ ikinci kez on birde sahaya çıkacak. Kayserispor maçında kalesini gole kapatan Göktuğ, Başakşehir forvetlerine de geçit vermeyecek. Göktuğ bu sezon Beto'nun atıldığı maçta kalesinde sadece 1 gol görmüştü.



FRANSIZ REMY PAHALI GELDİ



Göztepe'nin yeni stadı bir yıldız ile birlikte açma planı el yaktı. Başkan Mehmet Sepil'in talip olduğu Remy'nin maliyeti yıllık 3 milyon Euro'yu bulurken, bonservis engeli nedeniyle de Başkan Sepil geri adım attı. Hücum bölgesi için ABD'de Vancouver forması giyen Anthony Blondell konusunda ise temaslar sürüyor. Sepil'in Blondell'in yanı sıra ileri uç için arayışları sürüyor.

BURAK HAKERLER