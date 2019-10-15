Şerafettin Çıracı babasını kaybetti

Yeni Asır Gazetesi Spor Servisi Editörü, yılların deneyimli gazetecisi Şerafettin Çıracı'nın babası İbrahim Çıracı (77) dün kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu.

Yeni Asır Gazetesi Spor Servisi Editörü, yılların deneyimli gazetecisi Şerafettin Çıracı'nın babası İbrahim Çıracı (77) dün kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. Uzun süreden beri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İbrahim Çıracı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum'un cenazesi bugün Çamdibi Barbaros Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Pınarbaşı Kabristanı'nda toprağa verilecek. Yeni Asır Gazetesi çalışanları olarak merhum İbrahim Çıracı'ya rahmet, arkadaşımız Şerafettin Çıracı, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.