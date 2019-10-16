Göz-Göz’ün imha planı

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Başakşehir'e konuk olacak olan Göztepe'nin imha planı hazır. Kritik maçta savunmasına ağırlık vererek rakibin silahları Aleksic, Visca ve Crivelli’yi durduracak

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü Başakşehir'e konuk olacak olan Göztepe'nin imha planı hazır. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezon İstanbul deplasmanında tek galibiyetini aldığı Başakşehir'i yine gözüne kestirirken, teknik patron Tuna güçlü rakibi önce durdurup sonra vuracak.



FRANSIZ CRİVELLİ 5 GOL ATTI



Tuna, zorlu mücadele öncesi savunmayı alarma geçirirken Başakşehir'in skorer orta saha oyuncuları Edin Visca (2) ve Aleksic (2) ile Fransız golcüsü Crivelli'ye (5) de özel önlem alacak. Bu üç yıldızı Poko, Soner ve Alpaslan ile durduracak olan Göztepe, ayrıca rakibin Demba Ba ve Robinho gibi yedek golcülerini hesaba katarak zafer planını hazırladı.



ESKİ SİLAHLARIYLA VURACAK



Ligde son 3 maçta 7 puan toplayan İzmir ekibi rakibini Başakşehir'in eski silahları ile vuracak. Sezon başında transfer edilen Marcio Mossoro ve Soner Aydoğdu orta alandan, Napoleoni ise kanattan hücuma yapacağı katkıyla Tuna'nın kozu olacak. İleri uçta da İngiliz golcü Jerome sarı-kırmızılı ekibin gol umudu olarak sahada yer alacak



HEDEF SERİ YAKALAMAK



İstanbul deplasmanında gülmek isteyen Göz-Göz, son seri galibiyetini ise yine geçen yıl 30 ve 31'inci haftalarda Başakşehir ve Antalyaspor'u yenerek yakalamıştı. Sarı-kırmızılılar, Kayseri'den sonra Başakşehir'i de yenerek seri galibiyete ulaşmak istiyor.



BETO KALEYE DÖNÜYOR



Göztepe'nin Gazişehir deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Beto Pimparel, Başakşehir maçında sahadaki yerini alacak. Kural hatası yaptığı için direkt kırmızı kart gören Beto'ya federasyonun 1 maç ceza kestiği öğrenilirken, Kayseri maçında eldivenleri giyemeyen Portekizli İstanbul'da on birde yer alacak.



İLKLERİ YAŞAYACAK



Sarı-kırmızılılar Başakşehir karşısında ilkleri yaşamak istiyor. Bu sezon deplasmanda galibiyeti olmayan İzmir ekibi, geçen sezondan bu yana oynadığı 11 dış saha maçında sadece geçen sene Başakşehir'i yenmişti.



GÖZTEPELİLERDEN İSTANBUL'A ÇIKARMA



Göztepe'nin kritik Medipol Başakşehir deplasmanı için sarıkırmızılı taraftarlar cumartesi günü İstanbul'a çıkarma yapacak. 17 bin 300 seyirci kapasiteli Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan maç için sarı-kırmızılılara yaklaşık bin kişilik yer ayrılırken, önceki gün satışa çıkan biletler ise neredeyse tükendi. Göztepe'yi hiçbir deplasmanda yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar, kara ve havayoluyla gidecekleri İstanbul'da tribünde kendilerine ait bölümü tamamen doldurup, takımlarına büyük destek verecek.



GÖZTEPE'NİN KOZU SAVUNMA OLACAK



Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, rakibi karşısında savunmasına çok güveniyor. Son 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Göztepe'de defans hattında görev yapan Gassama, Titi, Alpaslan ve Berkan dörtlüsüne yine büyük iş düşecek. Alpaslan 2, Berkan da attığı bir golle sarı-kırmızılı ekibin topladığı 9 puanda büyük katkı sağlamıştı.



TAMER TUNA'NIN EKİBE GÜVENİ TAM



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın takımına güveni tam. Genç teknik adamın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Rakibimiz de bizim gibi son haftalarda çıkışa geçti. Kolay olmayacak ancak size güvenim sonsuz" dediği öğrenildi.



MARCİO MOSSORO TAKIMA HAYAT VERDİ



Göztepe'nin transfer döneminin son gününde Başakşehir'den transfer ettiği Marcio Mossoro takımın vazgeilmezlerinden biri oldu. Brezilyalı oyuncu tüm maçlarda banko oynarken eksi takımı Başakşehir önünde de Tamer Tuna'nın en büyük kozu olacak.

BURAK HAKERLER