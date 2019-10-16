Size mübah bize yasak!

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon'un "Türk oyuncular gol sonrası asker selamı verirse düşman oluruz" demesi üzerine akıllara Griezmann'ın 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği asker selamını getirdi

Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçta milliler gol sevincinde asker selamı vermeyi ihmal etmedi. Özellikle Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon'un "Türk oyuncular gol sonrası asker selamı verirse düşman oluruz" demesi üzerine akıllara Griezmann'ın 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği asker selamını getirdi. Hem milli futbolcular hem de Türk oyuncuların verdikleri ya da paylaştıkları askerimize destek fotoğrafları özellikle Fransız ve Almanları çok rahatsız ediyor. Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Bild, millilerimizin asker selamını Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti. Aynı Bild gazetesi ya da Fransa'da yayın yapan gazeteler, 2018 Dünya Kupası seranomisinde Griezmann'ın verdiği asker selamını yadırgamadı. Hatta manşetlerine bile taşımadı.



ENVER CENK ŞAHİN'E BAŞAKŞEHİR'DEN DAVET



Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e eski kulübü Medipol Başakşehir sahip çıktı. Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Göksel Gümüşdağ oyuncu hakkında "Burası onun yuvası. Gerekli prosedürleri tamamlaması halinde istediği zaman bizim takımımızla antrenmana çıkabilir. Formda kalıp antrenmanlara devam etmesini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı