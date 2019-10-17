Akhisar gözünü zirveye çevirdi

FF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, bu hafta koltuğu geri almanın hesaplarını yapıyor. Ege ekibi haftanın açılış maçında yarın eksi 2 puanla son sıradaki Eskişehirspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de mücadele eden Akhisarspor, bu hafta koltuğu geri almanın hesaplarını yapıyor. Ligde zirvenin 1 puan gerisine düşen yeşilsiyahlı ekip, 8. haftanın açılış maçında yarın eksi 2 puanla son sıradaki Eskişehirspor'u konuk edecek. Akigolar, rakibini yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Milli aranın kendilerine iyi geldiğini, Taha dışındaki sakatların takıma döndüğünü hatırlatan teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Daha önce yine milli maçlar için verilen aradan sonra üst üste 3 galibiyet alarak liderliğe yükselmiştik. Yine çıkışa geçeceğiz" dedi.