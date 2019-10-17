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Dokuz yaşındaki çocuklara soruşturma

Dokuz yaşındaki çocuklara soruşturma
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'daki Türk kulübü 'Türkse FC'de () forma giyen minik futbolcular, oynadıkları maçtan sonra Barış Pınarı Harekâtı'na destek için soyunma odasında asker selamı verince haklarında soruşturma başlatıldı.

Belçika'daki Türk kulübü 'Türkse FC'de (Beringen Türkgücü) forma giyen minik futbolcular, oynadıkları maçtan sonra Barış Pınarı Harekâtı'na destek için soyunma odasında asker selamı verince haklarında soruşturma başlatıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda futbolcuların asker selamı verdiği fotoğrafa "U10'umuzun 5-3 kazandığımız zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun. Askerlerimize birçok hediye vermek istiyoruz. Soğukta, yağmurda Türk milletinin varlığı için ruhumuzu feda etmek istiyoruz. Ve bu şaka değil" notu düşüldü. Açıklama yapan Uluslararası Demokratlar Birliği ve AK Parti Belçika SKM Başkanı Basir Hamarat, "Bu fotoğraflar her yıl tüm şehitler ve akrabaları için büyük saygıyla yapılır. Türkiye ile Suriye arasında çatışma olmasa da fotoğrafları yayınlardık" dedi.

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