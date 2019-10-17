Galatasaray'da Falcao şoku

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun bu haftaki Sivas maçında forma giymesi çok zor

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun PSG maçından sonra sakatlanması moralleri al üst etti. Milli ara öncesi deplasmanda karşılaşılan Gençlerbirliği maçına çıkamayan Kolombiyalı yıldızın, halen Florya'daki idmanlarda takımla birlikte çalışmalara başlayamaması kafaları karıştırdı. Aşil tendonunda ağrı hissettiği için fazla zorlanmayan yıldız forvetin, yarınki Sivas maçında da oynamayacağı açıklandı. Süper Lig'de 14 yabancısından ikisini tribüne çıkarmak zorunda olan Fatih Terim, yüzde yüz hazır olmadığı için Radamel Falcao'yu bu müsabakada kadroya dahil etmeyecek. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Real Madrid maçının 11'inde sahaya çıkması planlanan deneyimli golcünün ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde de hazır olması bekleniyor.