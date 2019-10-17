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Her şey vatan için

Her şey vatan için
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Almanya'daki Dünya Artistik 'nda birinci olarak adını Türk spor tarihine yazdıran İzmirli Şavkar Jimnastik Kulübü'nün sporcusu ile dünya ikincisi olan antrenörleri Yılmaz Göktekin ve İsmail Göktekin ile birlikte 'ı ziyaret etti.

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