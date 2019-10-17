Her şey vatan için

Almanya'daki Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda birinci olarak adını Türk spor tarihine yazdıran İzmirli Şavkar Jimnastik Kulübü'nün sporcusu İbrahim Çolak ile dünya ikincisi olan Ahmet Önder antrenörleri Yılmaz Göktekin ve İsmail Göktekin ile birlikte Yeni Asır'ı ziyaret etti.