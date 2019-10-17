Tolungüç garantisi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Hiç kimse merak etmesin. Karşıyaka bu ligi en iyi biçimde bitirecek güçte" diye konuştu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da son 4 haftadır takımın başında bulunan teknik direktör Soner Tolungüç durum değerlendirmesi yaptı. Dört maçta 7 puan toplayan ve takımı düşme potasından çıkartan Tolungüç, "Kimse merak etmesin Karşıyaka en iyi biçimde ligi bitirecek. Biz koşarak hedeflerimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Uzun yıllardır transfer yasağı var önemli olan bu sıkıntılı süreci en az kayıpla atlatmak ve yeni oyuncular kazanarak ilerlemek" dedi.



FORMA SAVAŞI VAR



Herkesin forma giymek istediğini belirten Tolungüç, "Gençlere şans vermek için takımın konum olarak iyi olması lazım. Kritik zamanlarda gençleri sahaya sürersen baskıyı kaldıramaya bilirler. Şu an oynayan isimler de forma giymek için abilerinin arkasında bekledi. Kim hazır olursa sahada yerini alır" dedi. Öte yapan pazar günü oynanacak olan Kocaeli maçının biletleri satışa çıktı, tam 20, öğrenci 10 TL'den satılacak. Ayrıca 20 yaşındaki İlyas geçtiğimiz gün yapılan idmanda sakatladı. Ön çapraz bağın kopan İlyas'ın 6 ay boyuncasahadan uzak kalacağı açıklandı.