Ay yıldızlı destek

Ekol Göz Menemenspor Yönetim Kurulu, ‘Barış Pınarı’ harekatında mücadele eden Mehmetçiklere manevi destek olmak için Erzurumspor BŞB maçına gelen tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, 'Barış Pınarı' harekatına kahramanca savaşan Mehmetçiklere manevi destek vermek için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, yarın Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacağı Erzurumspor maçına gelecek tüm taraftarlara Türk bayrağı dağıtacaklarını açıkladı. Ekol Göz Menemenspor yönetim kurulu yaptığı yazılı açıklamada, "Erzurumspor ile cumartesi günü saat 19:00'da oynayacağımız maçın biletleri satışa çıkmıştır. Türk Bayraklarımız bizden maça gelmek sizden. Dağıtacağımız Türk Bayraklarımız Milletimize ve Mehmetçiklerimize armağan olsun. Mevzu Vatansa gerisi Teferruat" ifadelerine yer verdi. Ekol Göz Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Bizler Suriye'de terörle mücadele olan askerlerimize manevi destek olmak için böyle bir karar aldık. Emperyalist güçler her zaman bizim vatanımızı bölmek için uğraş vermiştir. Ancak hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemimizde hiç bir zaman onlara izin vermedik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de yaptığı harekatta her zaman yanlarındayız. Bu zorlu görevlerinde bizler de onlara manevi destek vermek istiyoruz" diye konuştu.



ASKER SELAMI VERECEKLER



Bizim için canları pahasına cephede olan askerlerimiz için ne yapsak az diyen Tahir Şahin, "İnşallah karşılama sonrası futbolcularımız, yönetim kurulumuz ve tüm taraftarlarımızla asker selamı vererek Mehmetçiğimize selam yollayacağız. Suriye'de bulunan tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ