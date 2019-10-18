Beşiktaş sıkıntılı

Süper Lig'de yarın Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, eksikler sebebiyle sancılı.Takımdaki sakat ve eksik futbolcuların durumu teknik direktör Abdullah Avcı'yı kadro konusunda hem sıkıntıya sokuyor hem de mecburi değişikliklere itiyor.

Süper Lig'de yarın Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, eksikler sebebiyle sancılı.Takımdaki sakat ve eksik futbolcuların durumu teknik direktör Abdullah Avcı'yı kadro konusunda hem sıkıntıya sokuyor hem de mecburi değişikliklere itiyor. Maçta Dorukhan, Gökhan ve N'Koudou ile hafta içi tekrar sakatlanan Victor Ruiz'in forma giymeyeceği Alanyaspor maçında sakatlandıktan sonra 2 haftadır idmanlara çıkmayan Oğuzhan Özyakup'un riske edilmeyeceği öğrenildi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN ZIYARET



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret etti. Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol hocayı ve ekibini yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.



İSMAİL ÜNAL, DÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ



Genel kurulda başkan adayı olan İsmail Ünal'dan sürpriz bir karar geldi. Serdal Adalı ile görüşen İsmail Ünal'ın adaylıktan çekildiği ifade edildi. Adalı, Ünal'ın camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptığını söyledi.



ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ'A BAŞKAN ADAYI OLURUM



Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, formasını giydiği Beşiktaş'a başkan adayı olacağını açıklayarak, "Tabii ki aday olabilirim. Ben olurum, başka arkadaşlarım olur. Öyle bir şey eninde sonunda olacaktır" dedi.