Gözler onlarda

İzmir’in iki köklü kulübünün kritik karşılaşmasında ev sahibi ekibin takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ile siyah-beyazlıların gol kralı forveti Marco Paixao arasındaki rekabet mücadelenin kaderini tayin edecek

TFF 1. Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak olan Altınordu ile Altay arasındaki derbide gözler onların üzerinde olacak. Kırmızı-lacivertli ekibin takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ile Altay'ın 35 yaşındaki geçen sezon rekorlar kırarak gol kralı olan forveti Marco Paixao'nun mücadelesi derbinin kaderini belirleyecek. Uzun yıllardır kırmızı-lacivertli formayı giyen 29 yaşındaki Sinan Osmanoğlu kritik karşılaşma öncesi takımının kilit isimlerinin başında geliyor. Altay'ın hücumlarını kesmekle görevli olan tecrübeli futbolcuyu en çok zorlayacak isim ise Portekizli forvet Marco Paixao olacak. İkili geçen sezon oynanan derbilerde bir kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Atatürk Stadı'nda Altay'ın ev sahibi olduğu mücadelede Paixao ve Sinan birbirlerine rakip oldu. Altınordu'nun 2-1 kazandığı maçta Portekizli penaltıdan kırmızılacivertli fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Sinan ligin ikinci yarısında sakatlığı yüzünden derbide forma giymedi. Bornova Stadı'nda oynanan maçta da Marco Paixao yine penaltıdan Altınordu filelerini havalandırmayıbaşarmıştı.



DERBİ DE İLKLERİ YAŞAYACAKLAR



Altınordu-Altay derbisinde iki takımdan da bazı futbolcular ilk kez iki köklü kulüp arasındaki tarihi rekabette boy gösterecek. Ev sahibi konumundaki Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren ancak bu yıl eldivenleri devralan kaleci Erhan, kırmızılacivertli formayla futbola başladığı Altay'a karşı ilk maçına çıkacak. Erhan, daha önce 2017-18 sezonunda Karşıyaka'da görev yaparken Altay derbisinde forma giymişti. Stoper Ravil ve forvet Fatih ile bu sezon takıma katılan Ufuk, Ersel, Yasin gibi isimlerin ilk defa derbi heyecanı yaşaması bekleniyor. Altay'da ise kaleci Emre, Altınordu karşısında derbi siftahı yapacak. Emre, geçen sezonki Altınordu derbilerinin birinde yedek soyunmuştu. Stoper Abdülkerim, sağ bek Erhan, ön libero Deniz, orta saha oyuncusu Yılmaz ve kanat oyuncusu Leandrinho gibi isimlerin de derbide şans bularak bu heyecana ortak olması bekleniyor. Altaylı Deniz, 2017-18 sezonunda formasını giydiği Altınordu'ya bu kez rakip olacak.



DERBİYİ 913 ALTAYLI İZLEYECEK



Pazar günü Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan Altınordu-Altay derbisinin bilet fiyatları belli oldu. Ev sahibi konumunda olan Altınordu yönetimi maçın bilet fiyatlarını maraton 20 lira, kapalı tribün 25 lira olarak belirledi. Kırmızı-lacivertli yönetim, önemli derbi maçta Altay taraftarına kale arkasını değil maraton tribününü tahsis etti. Altınordu'nun bu jesti büyük alkış aldı. TFF talimatları uyarınca ve İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla İzmir derbisini 913 Altay taraftarı maraton tribününden izleyecek. Altay yönetimi sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Fair-Play ruhuyla taraftarımıza kapılarını açan Altınordu yönetimine misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



TAM KADRO HAZIR



TFF 1. Lig'de Bursaspor'u yenerek lider ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Altay'da derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dün taktik çalışmasıyla günü geçiren siyahbeyazlılar da Altınordu derbisi öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Milli arayı moralli geçiren Altay'da kurmayların Bursaspor'u 2-1 mağlup eden kadroyu bozmadan derbide sahaya sürmesi bekleniyor. Altay'da son iki haftadır sol bek Özgür yedek soyunurken onun yerine savunmanın solunda Murat Uslu forma giyiyor.