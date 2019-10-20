Denizlispor evinde mağlup

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Denizlispor'un golü Oscar Estupian'dan geldi.

Fenerbahçe ligde 2 hafta sonra kazandı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 8. haftasında zorlu virajda Denizlispor ile kozlarını paylaştı. Zirve hattından kopmamak için önemli bir maça çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 14'e yükseltirken Denizlispor ise 8 puanda kaldı. 2 HAFTA SONRA KAZANDI Fenerbahçe, Denizlispor engelini 2-1'lik skorla geçerken ligde 2 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçtan önce Galatasaray'la 0-0 berabere kalmış, Antalyaspor'a ise 1-0 mağlup olmuştu. MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN