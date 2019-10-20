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Denizlispor evinde mağlup

Denizlispor evinde mağlup

20.10.2019, 18:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019,21:02

'in 8. haftasında , Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Denizlispor'un golü Oscar Estupian'dan geldi.

Fenerbahçe ligde 2 hafta sonra kazandı. Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 8. haftasında zorlu virajda Denizlispor ile kozlarını paylaştı. Zirve hattından kopmamak için önemli bir maça çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 14'e yükseltirken Denizlispor ise 8 puanda kaldı.

2 HAFTA SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, Denizlispor engelini 2-1'lik skorla geçerken ligde 2 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçtan önce Galatasaray'la 0-0 berabere kalmış, Antalyaspor'a ise 1-0 mağlup olmuştu.

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