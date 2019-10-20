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Şampiyonlarımız Mehmetçik oldu

Şampiyonlarımız Mehmetçik oldu
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'na ulusça destek verdiğimiz günlerde, 'nın açılışında güreşçilerimizle gururlandık. , 13 Ekim'de birliklerine teslim olmuş, 16 Ekim'de Çin'e hareket etmişlerdi.

Barış Pınarı Harekatı'na ulusça destek verdiğimiz günlerde, Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nın açılışında güreşçilerimizle gururlandık. Çin'in Wuhan kentinde dün açılışı gerçekleştirilen oyunlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları kafilesinin bayrağını, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül taşıdı. Milli takım kafilesinde Taha Akgül'ün yanı sıra 9 kez Avrupa, 4 defa da Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile Soner Demirtaş, Metehan Başar, Aslan Atem, Enes Başar, Selahattin Kılıçsallayan ve Fatih Yaşarlı da bulunuyor. Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olmuş, 16 Ekim'de Çin'e hareket etmişlerdi.

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