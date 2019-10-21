Aydın fırtınası

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Beylikdüzü’nün ardından Nilüfer Belediye’yi de yenerek ikide iki yapan mavi-beyazlılar, Play-Off iddiasını kanıtladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor rüzgarı esmeye başladı. Sezona geçen yılın şampiyonu Vakıfbank'a 3-1 yenilerek kötü başlayan Aydın'ın Sultanları, ilk önce hafta içi mesaisinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0, ardından Bursa deplasmanında Nilüfer Belediye'yi aynı skorla 3-0 mağlup edip, 6 puanla Play-Off iddiasını kanıtladı. İlk üç maçta setlerde 226 sayı alan ve rakiplerine 204 sayı veren mavibeyazlılar, topladığı puanlarla ligde 5. sıraya yerleşti. Milli oyuncu Meryem Boz, son iki zaferde takımının en önemli ismi oldu.

'HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR'

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hurmacı, iyi bir ekip olduklarını belirterek, "Bu takım zirveye oynayabilecek güce sahip. Her hafta oyuncularımız gücünü biraz daha fazla sahaya yansıtıyor. Nilüfer Belediyespor deplasmanı zor olmasına rağmen oyuncularım rakibe set vermedi. İki maçta rakiplerimize set bile vermememiz sevindirici. İnanıyorum ki ligi üst sıralarda bitireceğiz. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. Hedefimiz üst sıralar ve Avrupa kupaları" dedi.



TRANSFERLER SINIFI GEÇTİ

Aydın BŞB Başantrenörü Alper Hamurcu, yeni transferlerin çabuk uyum sağladığını açıkladı. Meryem Boz'un önderliğinde fileye damga vuran mavi-beyazlılarda, yabancı oyuncular Celeste Plak, Maret Balkestein ve Dominika Sobolska takıma önemli katkılar sağlıyor. Aydın BŞB, 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Karayolları'nı Mimar Sinan Salonu'nda ağırlayacak.

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