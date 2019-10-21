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'da maçı hazırlıkları başladı

Denizlispor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

21.10.2019, 15:07

Yukatel , 'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü 'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, ısınma bölümünün ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

AA

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