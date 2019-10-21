G.Saray’da Real heyecanı

Real Madrid maçının biletleri çıktığı anda tükenirken dünya basını dev maça yoğunlaştı. SÜPER Lig'de haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

SÜPER Lig'de haftayı Sivasspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da, gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Özellikle Real Madrid cephesindeki kritik eksikler, taraftarların iştahını iyice kabartmış durumda. Dev mücadelenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Yarın Türk Telekom Stadı'nın tam anlamıyla bir şölen yerine dönmesi bekleniyor.

MADRİD'DE TEK HEDEF GALATASARAY

50 bin Galatasaray taraftarı, Real'e karşı son yıllarda görülmemiş bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor. Real Madrid kulübü de Galatasaray maçına hiç olmadığı kadar önem veriyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan İspanyol devi, İstanbul'daki bu maça yeniden çıkış gözüyle bakıyor. Bir sonraki hafta oynanması gereken Barcelona maçı da güvenlik endişesi nedeniyle ertelenince, Real Madrid'de tek gündem maddesi Galatasaray deplasmanı olarak belirlendi.

DÜNYA TAKİP EDECEK

ÖYLE ki teknik direktör Zidane, "Artık tek çaremiz İstanbul'da Galatasaray'ı yenmek" açıklamasında bulundu. Türk Telekom Stadı'nda G.Saray ile Real Madrid arasında oynanacak maç dünya medyası tarafından da yakından takip edilecek.



TERİM'İN ZAFER PLANI HAZIR

GALATASARAY'DA teknik direktör Fatih Terim yarın oynanacak Real Madrid maçının zafer planlarını yapmaya başladı. Tecrübeli teknik adamın Real Madrid'i hücumcularıyla dize getirmeyi planladığı öğrenildi. Sivasspor maçında attığı 2 gol ve ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan Florin Andone'yi kesin olarak ilk 11'de oynatmayı planlayan Terim'in sakatlıktan çıkması halinde ise Falcao'yu da kadroya alacağı belirtildi.

TEK OLURSA ANDONE

TERİM'İN, tek forvet oynatmaya karar vermesi halinde Falcao iyileşse bile maça Rumen golcüyle başlayacağı öğrenildi. Sivas maçındaki futboluyla yıldızlaşan G.Saray'ın Rumen golcüsü Fatih Terim'in gözüne girmeyi başarırken maça yıldız futbolcuyu hazırladığı bildirildi. Terim'in Falcao'nun sakatlıktan dönmesi halinde Real Madrid maçında yıldız futbolcuyu Andone ile birlikte çift forvet oynatacağı iddia edildi.



ZORLU PERİYOT BAŞLIYOR

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de 11 günde 4 önemli maça çıkacak. 22 Ekim'de Real Madrid'i konuk edecek olan Cim- Bom 27 Ekim'de ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Ardından ligde 1 Kasım'da Ç.Rizespor'u ağırlayacak olan G.Saray, 6 Kasım'da ise Devler Ligi'nde bir kez daha Real Madrid ile bu kez deplasmanda karşılaşacak.