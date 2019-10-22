Akhisar Erhan’la parlıyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Akhisarspor'da, Erhan Çelenk rüzgarı esiyor. Sezon başında Erzurum’dan transfer edilen Erhan Çelenk performansıyla alkış topluyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Akhisarspor'da, Erhan Çelenk rüzgarı esiyor. Sezon başında Erzurumspor BŞB'den transfer edilen orta saha oyuncusu, 8 lig maçının 7'sine ilk 11'de başladı, 627 dakika sahada kalıp 2 kritik gole imza attı. 3-2'lik Fatih Karagümrük ve 2-1'lik Eskişehirspor maçlarında perdeyi açan isim olan Erhan, takımının kazandığı 6 puanda önemli rol oynadı. Geçen sezon Gaziantep FK ve Erzurumspor BŞB'de 26 maçta 2 gol atan Erhan, bu sezon henüz 8. haftada 2 gole ulaştı. Erhan, 2017-2018 sezonunda Erzurumspor BŞB'nin 1. Lig'de şampiyon olduğu yıl 32 maçta 15 golle dikkat çekmişti.



AKİGO ROTASINA OTURDU



Ligde milli aradan önce Giresunspor'a yenilerek liderlikten inip 4. sıraya gerileyen Akhisarspor, Eskişehirspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına girdi. Haftanın açılış maçında cuma günü rakibini 2-1'le geçmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, cumartesi ve pazar günü diğer rakiplerinin takılmasıyla çifte sevinç yaşadı. Puanını 16'ya çıkaran Akhisar, 17 puanla liderliği devralan Hatay'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada, direkt Süper Lig'e yükselme hattında yer alıyor. Giresun yenilgisi hariç son 5 maçı 4 galibiyetle geçen Akigo, 28 Ekim Pazartesi günü Osmanlı deplasmanında çıkışını sürdürmeye çalışacak.

KENAN MOLLA