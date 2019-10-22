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Kartal’da Başkan Çebi kolları sıvadı

Kartal’da Başkan Çebi kolları sıvadı
Giriş Tarihi: 22.10.2019

'ta önceki gün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda rakipleri ve 'a fark atarak başkan seçilen , dün Vodafone Park Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı ve kolları sıvadı. Ahmet Nur Çebi öncelikle mali tabloyu düzeltmek için girişimde bulunacak

Beşiktaş'ta önceki gün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda rakipleri Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay'a fark atarak başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, dün Vodafone Park Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı ve kolları sıvadı. UEFA için Eylül ayında ödenmesi gereken ancak yapılmayan ödemeye öncelik veren Çebi, kulübün UEFA ile problem yaşamaması için ilk olarak bu sorunu halletmeyi planlıyor. 'İsrafa son' diyerek kulübün giderlerini kısacağını da belirten Çebi Çebi, kulübün mali yapısının yanı sıra sezona kötü başlayan futbol takımının toparlanması için çalışacak. Avcı'ya güvendiğini açıklayan Çebi, tecrübeli teknik adamın Ocak ayına kadar başarıyı yakalayacağına inandığını söyledi.

HERNANDEZ YÖNETECEK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacağı açıklandı. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak.

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