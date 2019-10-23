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Altınordu'nun golcüleri kayıp

Altınordu'nun golcüleri kayıp
Giriş Tarihi: 23.10.2019

TFF 1. Lig'de rakip fileleri 8 kez havalandıran ve ligde en az gol atan 4. takım olan Altınordu'nun forma giyen forvet oyuncuları kayıplara karıştı. ve geride kalan 8 haftada gol atamadı. Alt yapıdan yetişen Fatih beklentileri karşılamadı.

TFF 1. Lig'de rakip fileleri 8 kez havalandıran ve ligde en az gol atan 4. takım olan Altınordu'nun forma giyen forvet oyuncuları kayıplara karıştı. Fatih Aktay ve Ersel Aslıyürük geride kalan 8 haftada gol atamadı. Alt yapıdan yetişen Fatih beklentileri karşılamadı. Altay derbisinde gol hattında Okan Derici yer aldı. Kırmızı-lacivertli ekibin kadrosunda bulunan sakatlıkları bulunan Yasin ve Kemal 1'er gol attı. Öte yandan yetenekli sporcuların antrenmanlara düzenli şekilde katılımlarını sağlamak, eş zamanlı olarak eğitimlerini eksiksiz şekilde organize etmek amacıyla Selçuk Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınordu Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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