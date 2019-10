Ekol yarattılar

TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren Balıkesirspor ile Menemenspor'a isim sponsoru olan Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, “En büyük dileğimiz Ekol Göz ile her 2 kulübümüzü de Süper Lig’de görmektir” dedi

Ekol Göz TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren iki Ege takımı Balıkesirspor ve Menemenspor'a isim sponsoru olurken futbola da yeni bir soluk kazandırdı. Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, hem Menemenspor hem de Balıkesirspor'un Ege'nin yükselen en önemli değerleri olduğunu belirtirken, birlikteliğin büyük başarılar getirmesi dileğinde bulundu.

Yeni sezonda tüm takıma başarılar dileyen Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Balıkesirspor ve Menemenspor Ege'nin futboldaki iki yıldızı. Ekol Hastaneleri olarak yıllardır sağlık hizmeti veriyoruz. Kulübün ve yöneticilerinin başarılarını hep takdir ediyorum. Her iki markanın da değerli olduğuna inanıyoruz. Hem Ekol Hastaneleri'nin Menemenspor ve Balıkesirspor'a hem de Menemenspor ile Balıkesirspor'un Ekol Hastaneleri'ne değer katacağına inandığımız için forma ve isim sponsoru olmaya karar verdik" dedi.



Baz, "Anlaşmalar çerçevesinde bu sezon iki kulübün adının da Ekol Göz Balıkesirspor ve Ekol Göz Menemenspor olarak geçtiğini belirterek, "İsmimizin adını taşıyan iki kulübümüz inşallah 1.Lig'de başarılı olurlar. Temennimiz her iki takımıza da Süper Lig'de görmek. Kendilerine başarılar diliyoruz" diye konuştu.



Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ve Kulüp Başkanı Kazım Hürol Taklak'a başarılar dilerken, "Temennimiz bu iki güzide takımımızın TFF 1.Lig'de başarılı olması. İsmimizi böylesine önemli iki kulübümüzün taşıması çok anlamlı ve güzel. Mümkün oldukça maçlarına gidip onlara destek de olacağız" dedi.



EKOL Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ise bu sezon futbola ağırlık verdiklerini dile getirdi. Balıkesirspor'un TFF 1.Lig'de iyi sonuçlar aldığını ve zirve için avantaj yakaladığını söyleyen Baz, "Üç takımın Süper Lig'e çıkacağı 1.Lig'de biz de Balıkesirspor'a ve Menemenspor'a sponsor olduk. Her iki takımımızın da maçlarını yakından takip ediyoruz. Ekol Hastaneleri olarak onların yanındayız" dedi.



Menemenspor'un 1.Lig'e renk kattığını dile getiren Baz, "Menemenspor İzmir'in bir yıldızı. Tarihinde ilk kez 1.Lig'de mücadele ediyor. Menemenspor'un başarılı olacağına inanıyorum. Balıkesirspor koca bir kentin takımı. Biz onlarla bir arada olmaktan son derece memnunuz. Dileriz bu birliktelik bizleri karşılıklı olarak çok daha iyi yerlere taşır" diye konuştu.

