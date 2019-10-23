Göztepe'de gündem Bony

Göztepe'de gol sorununu çözmek için Başkan Mehmet Sepil, arayışlarına başladı. Hücum hattında sorun yaşayan Göztepe, golcü transferi için Mario Gomez’in yanı sıra Fildişi’li yıldız Bony’ye de kanca attı

Göztepe'de gol sorununu çözmek için Başkan Mehmet Sepil, arayışlarına başladı. Ara transfer dönemi öncesi "Bir yıldız oyuncuyu mutlaka getirmek isterim" açıklamasını yapan Sepil, Stuttgart'ta forma giyen Alman golcü Mario Gomez'in ardından, Wilfried Bony'yi de listesine ekledi. Son olarak İngiltere ekibi Swansea forması giyen ve sezon başında hiçbir kulüple anlaşamayan 30 yaşındaki futbolcuya Sepil teklif götürecek. Bonservisi elinde olan ve yarım sezon forma giyemediği için maliyeti düşen Fildişili golcü oyuncunun da Göztepe'ye transferine sıcak baktığı öğrenildi. Bony, İngiltere'nin önemli ekiplerinde forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu Sparta Prag ve Hollanda temsilcisi Vitesse'nin yanı sıra İngiltere'de Stoke City, Swensea ve Manchester City'de de forma giydi.



TOPLAM 150 GOL KAYDETTİ



Wılfrıed Bony, farklı lig ve ekiplerde şu ana kadar 321 resmi maça çıkarken, kariyerine 150 gol sığdırdı. Henüz 30 yaşında olan Bony, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 52 kez görev yaparken uluslar arası arenada da 15 gol kaydetti.

GÖZLER GOMEZ'DE



Göztepe'nin hücum hattındaki listesindeki diğer yıldız adayı Mario Gomez'in, sarı-kırmızılı ekibin teklifine ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Almanya'da mutsuz olan ve Ocak ayında ayrılmayı planlayan futbolcunun Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde yaşadığı olumlu deneyim Göztepe'ye transferine sıcak bakmasını sağlıyor.