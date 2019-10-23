İyi başla Pınar KSK

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele edecek İzmir ekibi gruptaki ilk karşılaşmasında bugün Belçika’da Spirou Basket’e konuk olacak. Karşılaşma saat 22.15’te başlayacak

FIBA Europe Cup ön eleme turunda İsveç'ten Boras Basket'i eleyerek gruplara kalan Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında bugün Belçika deplasmanında Spirou Basket'le karşılaşacak. Charleroi kentindeki Spiroudome Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak



SERİYİ SÜRDÜRECEK



ING Basketbol Süper Ligi'nde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan, Avrupa'da Boras'la oynadığı 2 maçı da alarak oynadığı 6 resmi müsabakayı galibiyetle kapatan Pınar KSK, gruplara da iyi başlamayı hedefliyor. İzmir ekibi, 3. kez karşılaşacağı rakibini daha önce iki maçta da mağlup etmişti. Grupta Pınar KSK ve Spirou Basket dışında Hollanda'dan Donar Groningen ve Belçika'dan Phoenix Brussel yer alıyor.



AVRUPA'DA 210. RANDEVU



Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 210. maçına çıkacak. İzmir ekibi, geride kalan 209 karşılaşmada 107 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 503 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 274 sayı gördü.