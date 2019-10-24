  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Belhanda'dan taraftarla tartışma açıklaması

'dan taraftarla tartışma açıklaması

Belhanda'dan taraftarla tartışma açıklaması

24.10.2019, 14:13

- maçında taraftar ile tartışan açıklama yaptı. Kendisine yapılanları hak etmediğini düşündüğü için üzüldüğünü belirten Belhanda, özür diledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçta Fatih Terim'in oyundan aldığı Belhanda ile taraftar arasında gergin anlar yaşanmıştı.

Kötü performansı nedeniyle 67. dakikada oyundan çıkan Belhanda taraftar ile küfürleşmişti. Faslı oyuncu sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir açıklama yaptı.

İşte Belhanda'nın yaptığı açıklama...

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belhanda'dan taraftarla tartışma açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN