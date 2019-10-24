Göz-Göz atağa kalktı

Süper Lig'de gol sorununu çözmek için gözünü Ocak ayındaki ara transfer dönemine çeviren Göztepe, yıldız isimleri göz hapsine aldı. Ocak ayında açılacak stattaki ilk maçta tarihi anı bir dünya yıldızı ile taçlandırmak isteyen yönetim Marcus Berg ile de görüşme yapıyor

Süper Lig'de gol sorununu çözmek için gözünü Ocak ayındaki ara transfer dönemine çeviren Göztepe, yıldız isimleri göz hapsine aldı. Beşiktaş maçıyla hizmete açılacak Gürsel Aksel Stadı'nın heyecanını yaşayan Göz-Göz, yıldız bir golcüyle tarihi anı taçlandıracak. Daha önce Stuttgart forması giyen Mario Gomez ve boşta olan Wilfried Bony'i gündemine alan ekip son olarak Krasnodar'dan Marcus Berg'i de listesine ekledi.



BERG'E TEKLİF GİDECEK



Rus ekibinde forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan İsveçli golcü oyuncu sezon başında da sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. O dönem transferi sonlandıramayan Başkan Mehmet Sepil, G.Saray'dan Eren Derdiyok'u transfer etmişti. Sepil, 33 yaşındaki Marcus Berg'in menajerine ulaşıp transfer için nabız yoklayacağı öğrenildi.



8 MAÇTA, 3 GOL ATTI



Göztepe'nin yeni yıldız adayı Marcus Berg, Rus ekibi Krasnodar ile Premier Lig'de 8 maça çıkarken rakip fileleri 3 kez havalandırdı. İsveçli golcü, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi ve kupada da 7 maçta görev alırken İsveç Milli Takım formasını da kariyeri boyunca 75 kez terletti.



EREN Mİ? JEROME MU?



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı öncesi gol yollarında yaşanan sıkıntıya çareler arıyor. Tamer Tuna, ileri uçta son haftalarda forma verdiği İngiliz Jerome'dan da beklediği verimi alamazken, pazar günkü maç için de rotasyon gündem geldi. Tuna'nın bu kez kupa ve hazırlık maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Eren'le oyuna başlamayı planladığı öğrenilirken, maçın gidişatına göre genç teknik adam Deniz Kadah'tan da faydalanacak. Ligde Göztepe'nin attığı 7 golde, forvetlerin dışında savunma ve orta saha oyuncularının katkısı oldu.



KASIMPAŞA HEYECANI



Spor Toto Süper Lig'de pazar günü İzmir'de 16.30'da Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Göztepe'yi kritik maçın heyecanı sardı. Sarıkırmızılılar, Başakşehir yenilgisini İstanbul ekibini yenerek telafi etmeyi planlarken, taraftarlar da stadı yine doldurarak 12. adam olarak Göztepe'yi ateşleyecek. Taraftarlar, dün satışa çıkan maçın biletlerine büyük ilgi gösterdi. Biletlerin büyük bölümü tükenirken pazar günü maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, takımı yeniden ayağa kaldırmak için atkı, pankart ve bayrak şovlarıyla İzmir ekibine büyük destek verecek.

BURAK HAKERLER