İlklerin derbisi

Cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak İzmir derbisinde iki köklü kulüp resmi müsabakada ilk kez puan için birbirleriyle kozlarını paylaşacak

TFF 1. Lig'de mücadele eden iki İzmirli Altay ve Ekol Göz Menemen cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Hemşehri kulüpler tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Derbi de ev sahibi konumunda olan 107 yıllık Altay ile tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden 77 yıllık geçmişi olan Ekol Göz Menemen hafta sonu kritik maçta puan kazanmak için savaşacak. Bu sezon taraftar baskısını rakip takımlara hissettirmek için iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'na aldıran Altay bu sahadaki ilk maçında Bursa'yı 2-1 yenmeyi başarmıştı.



MENEMEN MARATONDA



Kuruluş tarihinden beri Menemen İlçe Stadı'nda ev sahibi konumunda oynayan Menemen kendi sahasında ilk kez misafir takım olarak sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli taraftarlar misafir kulüp olacağı maçı maraton tribünden izleyecek.



GÖZLER ONLARDA



Cumartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altay-Ekol Göz Menemen derbisinde gözler iki takımın golcülerinde olacak. Şampiyonluk hesapları yapan siyah-beyazlıların Portekizli forveti Marco Paixao ile sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Ali Özgün takımlarının en önemli gol silahları olacak. Lige suskun bir başlangıç yapan Altay'ın deneyimli futbolcusu Paixao son üç haftada attığı 5 golle takımının çıkışında büyük pay sahibi oldu. Portekizli oyuncu, siyahbeyazlı formayla Altınordu'ya karşı oynadığı üç derbi maçta da fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Geçen sezon 2. Lig'de attığı 12 golle Ekol Göz Menemenspor'un yaşadığı şampiyonluğa katkı sağlayan 30 yaşındaki Ali Özgün ise bu sezon ligde rakip fileleri havalandıramadı. Ali Özgün bu sezon sadece kupada 1 gol kaydetti. Ligin ilk haftalarında Ekol Göz Menemenspor'da forvet hattında görev yapan forvet Hüseyin Çolak da bu sezon gol atamadı.



JOKER ALİ KETEN



Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Altay ile oynanacak derbi öncesinde savunma hattında zorunlu olarak değişiklik yapacak. Sarı-lacivertli ekipte Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan sağ bek Canberk Aydın forma giyemeyecek. Canberk'in yerine teknik heyetin sezon başında Kocaelispor'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Ali Keten'e şans verecek.



KAPTAN GENÇER YOK



Altay'da bu sezon 8 lig maçında 720 dakika sahada kalan takım kaptanı Gençer sarı kart cezalısı olduğu için cumartesi günü Menemen ile oynanacak olan derbi maçta sahadaki yerini alamayacak. Gençer'in yerine takımın bir diğer kaptanı İbrahim Öztürk'ün forma giymesi bekleniyor. 38 yaşındaki İbrahim Öztürk bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de sahada olacak.