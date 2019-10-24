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Rıza Kayaalp'ten altın madalya

24.10.2019, 15:50

Dünya Askeri Oyunları'nda , grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

AA

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