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Altın adam

Altın adam Rıza Kayaalp
Giriş Tarihi: 25.10.2019

’nda , grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı, bir büyük başarı daha kazandı

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, sikletinde finalde 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı. Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin'de gerçekleştirilen 7. Dünya Askeri Oyunları'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti. Dünya Askeri Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül altın madalya, serbest stilde Fatih Yaşarlı, Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş da bronz madalyanın sahibi olmuştu. Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Bizleri gururlandıran milli sporcularımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

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