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çıkış arıyor

Altınordu çıkış arıyor
Giriş Tarihi: 26.10.2019

1. Lig'de istediği sonuçları alamayan, geçen hafta İzmir derbisinde Altay'a 3-0 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan , bugün deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden 'la karşılaşacak. 'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Maç beIN HD 1'den yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de istediği sonuçları alamayan, geçen hafta İzmir derbisinde Altay'a 3-0 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu, bugün deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den yayınlanacak. Ligde 5 puanla 15. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, 14 puanı bulunan 5. sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altınordu'da sakat Mehmet Enes Sığırcı ve hazır olmayan forvet Kemal Rüzgar kadroya alınmadı.

3 OYUNCU OYNAYACAK

İyileşen genç stoper Ravil ve forvet Yasin Ozan ile sarı kart cezası sona eren orta saha Oğulcan forma giyebilecek. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Gerçek yerimiz burası değil. Kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam" diye konuştu.

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