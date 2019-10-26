Tuzdan altın çıkarttı

Yıllarca babasının bakkal dükkanında çalışırken tuz çuvalları taşıyan Aydınlı Ayşegül Çakın halterde inanılmaz büyük zaferlere imza attı. "Tuz çuvallarını taşıyorsam, halter de kaldırabilirim” diyerek yola çıkan Ayşegül, Dünya Şampiyonluğu’nun ardından şimdi de Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye, Aydın'ın Efeler ilçesinde hem okuluna gidip hem de Kemer Mahallesi'nde aile işletmesi olan değirmen ve bakkalda babasına yardım ederek hayatını sürdürürken başladığı halterde sayısız şampiyonluklara imza atan dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşegül Çakın'ı konuşuyor. Efeler ilçesinde babasının yanında çalışırken televizyonda izlediği bir halter müsabakası sonrası, "Tuz çuvallarını taşıyorsam, halteri de kaldırabilirim." diyerek bu spora yönlendiğini söyleyen Ayşegül son 5 yılda kazandığı 30'a yakın altın madalya ile 'Aydın'ın altın kızı' unvanının sahibi oldu.



VALİ'DEN ALTIN



Dünya Şampiyonu unvanlı Aydınlı Milli Halterci Ayşegül Çakın, geçtiğimiz hafta da Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Halter Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldu. Hem Türkiye'yi hem de Aydın'ı gururlandıran Çakın'ı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Çakın'ı tebrik ederek hedefleriyle ilgili bilgi alan Köşger, şampiyon sporcuya tam altın hediye etti.



HEDEF TOKYO



Aydın'ın dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı sporcusu Ayşegül Çakın, "Hedefler bitmez. Durmak yok. Bundan sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesi alabilmek için mücadele edeceğim. Orada da hedefim ülkeme madalya ile dönmek" dedi.

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