Altınordu ağır yaralı

TFF 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-0 yenildi. Ligde son 4 maçını kazanamayan İzmir ekibi, rakibine yenilerek kötü gidişatını sürdürdü, alt sıralara demir attı.

TFF 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor'a 4-0 yenildi. Ligde son 4 maçını kazanamayan İzmir ekibi, rakibine yenilerek kötü gidişatını sürdürdü, alt sıralara demir attı. 9'da Alaaddin sağdan kale sahasının uzak köşesine doğru gönderdi, kimsenin dokunamadığı topu Gimbert bomboş pozisyonda filelere yolladı: 1-0. 28'de Alaattin'in ortasında yine kimsenin dokunamadığı topa bu defa Serkan Göksu bomboş durumda vurdu: 2-0. 38'de Emircan gelişine vurdu: 3-0.



GOLLER İLK YARIDA ATILDI



45'TE Emircan sağdan hızlı çıkıp kale sahasının uzak köşesine gönderdi, Gimbert'e sadece dokunmak kaldı: 4-0. 79'da Alaattin kaptığı topla sağdan sıfıra kadar indi ve penaltı noktasına ortaladı, Sinan araya girip mutlak golü önledi. Maçı Altınordu 4-0 kaybetti.



ATAKAN ÜNER ŞOKU YAŞANIYOR



Altınordu'da Ümraniyespor maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Atakan Üner, maçtan önce ısınma sırasında bir sakatlık yaşayınca 11'deki yerini Ersel Aslıyüksek'e bırakmak zorunda kaldı. Genç futbolcunun durumunun bugün belli olacağı belirtildi. Altay maçında sakatlanıp oyundan çıkan 16 yaşındaki Ravil Tagir, iyileşerek 11'deki yerini aldı. Daha önce kırmızı-lacivertli formayı giyen Timur Temeltaş ile Serkan Göksu eski takımlarına karşı görev yaptı. Altay karşısında forvette Okan Derici'yi oynatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu maçta forvette Yasin Ozan'a forma verdi. Maçın başlama düdüğünden kısa süre önce iki takım futbolcuları el ele vererek tribünleri selamladı.