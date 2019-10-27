Büyük kapışma

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ve G.Saray Vodafone Park'ta karşılaşacak Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan iki ekibin maçında kaybeden taraf büyük sıkıntı yaşayacak. Saat19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek, beIN Sports 1 yayınlayacak

Süper Lig'de haftanın sonucu en merak edilen maçlarından biri bugün Vodafone Park Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş ve G.Saray, saat 19.00'da başlayacak maçta üst sıralara tutunma mücadelesi verecek. Hakem Mete Kalkavan düdük çalacağı randevu beIN Sports 1 kanalından ekranlara gelecek. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.



İKİSİ DE MUTSUZ



Üçer beraberlik ve yenilgi alan siyahbeyazlı takımın 9 puanı bulunuyor. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir dış saha performansı sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada oynadığı müsabakalarda alması muhtemel 12 puanın 5'ini hanesine yazdırabildi. Ligde dış sahada 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip 5. haftada BtcTurk Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile yaptığı maçlarda berabere kaldı. Galatasaray, 8. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı ise güçlükle 3-2 kazandı. Avrupa'da galibiyetle tanışamadı.



1 MİLYAR 290 MİLYON TL'LİK DEV RANDEVU



Derbinin kadro değerleri 1 milyar 290 milyon TL. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; 123 milyon Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 79 milyon Euro. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 290 milyon TL. Galatasaray'ın yaz transfer dönemünde Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, 19 milyon Euro ile Süper Lig'in ve takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic.



LJAJIC DAHA ETKİLİ



Derbide hücum anlamında iki teknik adamın en güvendiği ve fark yaratmasını beklediği isimler ise Adem Ljajic ve Younes Belhanda olacak. Ligde 1'er gol atan iki oyuncudan Ljajic 3 asist, Belhanda ise 1 asist yaptı. İki oyuncu da maç başına 2.0 şut çekerken, kilit paslarda Sırp oyuncunun üstünlüğü söz konusu. Adem Ljajic maç başına 2.7 kilit pasla ligde 5'inci sırada yer aldı, Faslı oyuncu ise 1.8 kilit pas ile oynuyor.



ANDONE'DEN 3 MAÇTA 2 GOL



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle 26 yaşındaki Florin Andone'ye şans verecek. Güven ile Andone'nin istatistikleri karşılaştırıldığında ise iki oyuncunun birbirine çok yakın olduğu görülüyor. Ligde Güven 6 maçta, Andone ise 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Diğer taraftan Güven Yalçın ligde maç başına 2.5 şut ortalamasını yakalarken, Rumen oyuncu ise 2.0'lık oranda kaldı.

KARTAL'IN DERDİ SAKATLIKLAR



Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle Galatasaray derbisi öncesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Douglas Pereira Dos Santos, Abdoulay Diaby, Georges Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Bu isimler ekibin Devler Ligi'ndeki Braga sınavında da görev alamamıştı. Beşiktaş'ta derbi öncesi Caner Erkin ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında yer alırken bugün hücum hattında yine genç yıldız Güven Yalçın'ın görev alması bekleniyor. Üçer sarı kartı bulunan bu iki oyuncudan Victor Ruiz'in bu kritik randevuda sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmezken, Caner Erkin ise Galatasaray karşısında da kart görmesi halinde 10. haftada oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



ASLAN'DA FALCAO VE ÖMER YOK



Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a karşı da sahaya çıkamayacak. Aşil tendonunda devam eden ağrı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki Radamel Falcao, Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarının yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakasında forma giyemedi. Sakatlığı geçen Mario Lemina ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Beşiktaş'a karşı oynayabilecek. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Ömer Bayram, Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak. Aslan'da Younnes Belhanda ve Marcao derbi maçta sarı kart görmeleri durumunda, ligin 10. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



AVCI'NIN KADER MAÇI



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak. Son Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kalan tecrübeli teknik adamın bugün takımın ters bir sonuç alması halinde koltuğunun sallanacağı öne sürülüyor. Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezonki 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. Avcı'nın teknik direktörlüğünde 6 maçtan mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.