Aşigo’da deprem

4-1’lik Kastamonu 1966 şokunu atlatamadan sahasında Bayburt İl Özel İdare’ye aynı skorla boyun eğen kırmızı-siyahlı takımda, teknik patron Tolga Doğantez ve yardımcısı Harun Çakmak’la yollar resmen ayrıld

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya, ardından evinde Bayburt Özel İdarespor'a da 4-1'lik skorlarla yenilen Uşakspor'da teknik direktör Tolga Doğantez ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tolga Doğantez ve yardımcı antrenörümüz Harun Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından bu yana takımımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yeni bir teknik direktörle anlaşıncaya kadar takımımızın başında kaleci antrenörümüz Yusuf Soysal, yardımcı çalıştırıcılarımız Celil Can Müftüoğlu ve Cenk Çokduyar görev alacaktır" ifadeleri yer aldı.



DOĞANTEZ : KAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTTI

UŞAKSPOR'LA karşılıklı anlaşarak ayrılık kararını açıkladıklarını vurgulayan teknik patron Tolga Doğantez, "Takımın kurulumunda ben vardım. Geç transferler oldu. Sakatlıklar belimizi büktü. Son maçlara forvetsiz çıkıyorduk. Talihsiz maçlar oynadık. Şehrin dinamikleri sabretmiyor. Yeni yönetim. Onların yıpranmalarını önlemek için başkan ve ekibine şans tanımak adına böyle bir kararın doğru olduğunu düşündüm. Kan değişikliği şart oldu. Türkiye'de böyle kötü gidişatta her zaman olduğu gibi fatura teknik adamlara kesiliyor. Benim de hedeflerim var. Uşakspor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.