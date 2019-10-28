Aydın BŞB farkı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Beylikdüzü ve Nilüfer Belediye zaferlerinin ardından Karayolları'nı da set vermeden yenen mavi-beyazlılarda bayram var

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bu sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor fırtınası esiyor. Ligde ikinci sezonunu geçiren Aydın'ın Sultanları, 3-1'lik Vakıfbank yenilgisiyle başladığı sezonda arka arkaya Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor ve son olarak Karayolları'nı 3-0'lık sonuçlarla dize getirdi, bayram yaptı. 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan mavi-beyazlılar, haftayı 4. sırada tamamladı. Son üç maçını kazanan ve bu maçlarda rakiplerine set bile vermeyen Aydın BŞB, sergilediği performansla göz dolduruyor.

TEK HEDEFİMİZ PLAY-OFF

Aydın BŞB'nin milli voleybolcusu Meryem Boz, Hollandalı Celeste Plak ve Bihter Dumanoğlu'nun üst düzey performanslarıyla rakiplerini dize getiren Aydın'ın Sultanları Play-Off hedefine emin adımlarla ilerliyor. Başantrenör Alper Hamurcu, "Son üç maçı rakiplerimize set vermeden kazanmamız moralimizi ve kendimize olan güvenimizi artırdı. Bizim hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bunu başaracak güçteyiz" dedi. Aydın BŞB, hafta içi mesaisinde 30 Ekim'de deplasmanda saat 18.00'de Beşiktaş'a konuk olacak.

MEHMET KAVAS