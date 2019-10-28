Bergama fırtınası dinmiyor

BAL 8. Grup’ta liderliğini sürdüren kırmızı-lacivertliler, Manisa Sanayi deplasmanında farklı zafere imza attı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor, Manisa Sanayispor deplasmanında 6-1'lik zafere imza attı, şampiyonluk yarışında emin adımlarla yoluna devam etti. Manisa deplasmanında maça hızlı başlayan konuk takım, 13. dakikada üstünlük golünü buldu. Bu dakikada Osman Atalay'ın golü Bergama'yı 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada sahneye Ömer Kuşan çıktı, fark ikiye çıktı: 0-2. 22. dakikada Ömer Kuşan harika bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. İlk yarı 3-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi. 63. dakikada Ramazan, Manisa Sanayispor'u umutlandıran golü attı, Bergama bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü: 1-3. Bergama, 74. dakikada penaltı kazandı. Atışı Çağrı filelere yolladı: 1-4. 78. dakikada Enes sert vurdu, durum 5-1'e geldi. 82. dakikada Kerem perdeyi kapattı, Bergama Belediyespor 6-1 kazandı. Bergama Belediyespor, puanını 16'ya çıkararak liderliğini sürdürdü, Manisa Sanayi galibiyetini taraftarıyla selfie çekilerek kutladı.

CÜNEYT HASÇELİK