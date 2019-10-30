Türk futbolunun yaşayan efsanesi Yılmaz Vural gündemi Yeni Asır’a değerlendirdi. Vural, "VAR sistemini uygula süper tamam ama onu kullananı eğitmeden bu işe başlarsan böyle olur. Kullanmasını bilmediğin sistem seni sıkıntıya sokar. Lig bu şekilde sağlıklı bitmez." ifadelerini kullandı.
HAFTAYA BAKIŞ - ŞENOL KANTÜRK
Türk futbolunun yaşayan efsanesi Yılmaz Vural gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi. Vural, "VAR sistemini uygula süper tamam ama onu kullananı eğitmeden bu işe başlarsan böyle olur. Kullanmasını bilmediğin sistem seni sıkıntıya sokar. Lig bu şekilde sağlıklı bitmez." ifadelerini kullandı.
Adaletsizlik var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.