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Adaletsizlik var

Adaletsizlik var
Giriş Tarihi: 30.10.2019

Türk futbolunun yaşayan efsanesi gündemi ’a değerlendirdi. Vural, "VAR sistemini uygula süper tamam ama onu kullananı eğitmeden bu işe başlarsan böyle olur. Kullanmasını bilmediğin sistem seni sıkıntıya sokar. Lig bu şekilde sağlıklı bitmez." ifadelerini kullandı.

HAFTAYA BAKIŞ - ŞENOL KANTÜRK

Türk futbolunun yaşayan efsanesi gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi. Vural, "VAR sistemini uygula süper tamam ama onu kullananı eğitmeden bu işe başlarsan böyle olur. Kullanmasını bilmediğin sistem seni sıkıntıya sokar. Lig bu şekilde sağlıklı bitmez." ifadelerini kullandı.

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