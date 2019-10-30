Adaletsizlik var

Türk futbolunun yaşayan efsanesi Yılmaz Vural gündemi Yeni Asır’a değerlendirdi. Vural, "VAR sistemini uygula süper tamam ama onu kullananı eğitmeden bu işe başlarsan böyle olur. Kullanmasını bilmediğin sistem seni sıkıntıya sokar. Lig bu şekilde sağlıklı bitmez." ifadelerini kullandı.

HAFTAYA BAKIŞ - ŞENOL KANTÜRK Türk futbolunun yaşayan efsanesi Yılmaz Vural gündemi Yeni Asır'a değerlendirdi. Vural, "VAR sistemini uygula süper tamam ama onu kullananı eğitmeden bu işe başlarsan böyle olur. Kullanmasını bilmediğin sistem seni sıkıntıya sokar. Lig bu şekilde sağlıklı bitmez." ifadelerini kullandı.