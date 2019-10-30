Denizli'de hedef ilk 5

Kulüp başkanı Ali Çetin, "Biz sezon başında kendimize bir rota çizdik. Bu hedefimizde hiçbir sapma yok" dedi

YUKATEL Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Gençlerbirliği deplasmanında aldıkları 3 puanla ilgili, "Hedefimiz ilk 5. Dersimize iyi çalıştık. Bundan sonra da daha iyi çalışarak kazanma odaklı oynayacağız" dedi. 6 haftalık kötü çizginin ardından 3 puan alarak eve döndükleri için mutlu olduklarını söyleyen Çetin, "Bu puanlara çok ihtiyacımız vardı. Mehmet Özdilek hocamızı, ekibini ve iyi bir mücadele sergileyerek net bir galibiyet alan futbolcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Aynı zamanda bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep söyledik, yine söylüyoruz, hedefimiz ilk 5. Bu rotamızda hiç bir sapma olmadı" dedi.

PRİM 30'AR BİN TL

DENİZLİ'DA, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından İçel İdmanyurdu ile yapacağı 4. tur maçının hazırlıkları sürerken, yönetim prim dopingi yaptı. Haftalar sonra 3 puana uzanan Denizlispor'da Gençlerbirliği galibiyetine 30'ar bin TL prim verileceği açıklandı.



SOSYAL MEDYADA RECEP İÇİN TEPKİ

DENİZLİSPOR'UN Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı sağlayan Recep Niyaz'ın oynatılmamsı üzerine yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medyayı salladı. Ligdeki ilk 4 maça ilk 11'de başlayan Recep, son 5 karşılaşmada ise sadece Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girdi. Teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek'in gelmesiyle forma için umutlanan Recep Niyaz, 2 maçta yine kulübeye mahkum kaldı.

TFF'YE GİTMESİ SORUN OLDU

RECEP'İN sezon öncesinde alacakları için TFF'ye başvurduğu gerekçesiyle başkan Ali Çetin tarafından oynatılmadığı iddia edildi. Taraftarlar Recep için, "Hücumda top dağıtacak Aissati ve Recep var. Nedense Recep maç içinde sahaya sürülmüyor. Futbol dışında birşeyler olabilir mi? Bu bizleri düşündürüyor" diye yazdılar.



RODALLEGA İÇİN SEFERBERLİK VAR

Denizlispor'un 4 Ekim'de Malatya'ya 5-1 yenildiği maçın son anlarında ayağı çime takılıp sol dizinden sakatlanan ve bağ zedelenmesi teşhisi konulan Rodallega, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp doktoru Ahmet Edremit, sol dizinde bağ yaralanması oluşan ve 4-6 hafta arası iyileşme süresi bulunan Rodallega'yı bugün bir dizi teste tabi tuttuktan sonra, takımla çalışmalara katılıp katılmayacağına karar vereceklerini söyledi.

'RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ'

Hugo Rodallega'nın takımdan ayrı olarak düz koşular yaptığını anlatan Ahmet Edremit, "Oyuncumuz Rodallega'ya istasyon çalışması uygulayacağız. Çalışma sonrası dizinde ağrı oluşmazsa, takıma dahil olabilir. Dizinde ağrı oluşursa, riske girmeyiz ve iyileşme süresi 6 haftaya çıkar. Herşey istasyon çalışması sonrası belli olur" dedi. Denizlispor'un, Trabzonspor'dan transfer ettiği 34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Rodallega, oynadığı 7 müsabakada 90 dakika sahada kaldı, 2 gol kaydetti.

SEBAHATTİN ALP